Полковника Росгвардии задержали за вымогательство 20 млн рублей в Подмосковье

Полковник Росгвардии задержан в Московской области по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей у бизнесмена, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей в Московской области задержан полковник Росгвардии, который требовал деньги от предпринимателя», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, бизнесмен, у которого сотрудник Росгвардии требовал деньги, сразу обратился в полицию.

Материалы уголовного дела уже переданы в военные следственные органы СК.

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