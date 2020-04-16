В заражении людей коронавирусом обвинили бродячих собак

Переход коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку мог произойти благодаря бродячим собакам, заявили ученые из университета Оттавы в Канаде в работе, опубликованной в журнале Molecular Biology and Evolution.

По экспертным оценкам, летучие мыши и змеи могли стать одним из источников распространения нового вида коронавирусной инфекции COVID-19, передает РИА «Новости».

Канадские исследователи воссоздали сценарий появления болезни, согласно которому собаки могли съесть мясо зараженных летучих мышей. Затем бактерии в их кишечнике спровоцировали эволюцию вируса, который научился избегать иммунного ответа у человека. Спустя некоторое время вирус передался человеку.

Ученые изучили 1 тыс. 252 полноценных генома бетакоронавируса, известных на сегодня, а также геномы из собачьих коронавирусов (CCoVs), вызывавших инфекционные кишечные заболевания у собак, обнаружив в них похожие геномы.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в Соединенных Штатах от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 2 тыс. 494 человека. Это новый антирекорд в США и в мире. Общее число смертей от COVID-19 в США составило 30 тыс. 826 человек, число подтвержденных случаев составило более 637 тыс.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД