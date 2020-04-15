Фонд Андрея Первозванного назвал дату доставки Благодатного огня в Москву

Фонд Андрея Первозванного 18 апреля доставит Благодатный огонь из Израиля в московский храм Христа Спасителя. Передача огня в другие храмы будет возможна после окончания режима самоизоляции, сообщили в фонде.

«По благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 18 апреля 2020 года Фонд Андрея Первозванного принесет в Москву Благодатный огонь. Фонд осуществляет эту миссию с 2003 года. <...> Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит лампады с Благодатным огнем в Москву к Патриаршему богослужению в Храме Христа Спасителя», – передает ТАСС сообщение фонда.

В Фонде обратили внимание, что, в соответствии с существующими ограничениями, традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту не будет, а его передача в другие храмы будет возможна после отмены режима самоизоляции.

О храмах, в которых можно будет получить частицу Благодатного огня, будет объявлено дополнительно.