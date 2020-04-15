В Бразилии 99-летний ветеран Второй мировой вылечился от COVID-19

Ветеран Второй мировой войны 99-летний Эрнандо Армелиндо Пивета стал самым пожилым человеком в Бразилии, который выздоровел от COVID-19, сообщает телеканал G1 со ссылкой на минздрав страны.

Пивета поступил в госпиталь в Бразилиа в прошлый понедельник с подтвержденным диагнозом на коронавирус. Его выписали во вторник, 14 апреля, передает РИА «Новости».

Ветерану предстоит дождаться результатов контрольного теста на вирус, однако, по мнению медиков, он уже полностью излечился.

Сначала мужчина лечился дома, но из-за непрекращающегося кашля был доставлен в больницу. Пожилого пациента сначала положили в отделение интенсивной терапии, однако в итоге ему не понадобилось подключение к аппарату ИВЛ, он мог дышать самостоятельно.

Медицинский персонал больницы аплодисментами проводил ветерана при выписке.

Эрнандо Армелиндо Пивета служил в Бразильском экспедиционном корпусе, который принимал участие в боях на Средиземноморском театре военных действий во время Второй мировой войны. В прошлом году Пивета получил памятную медаль от министерства обороны страны.

Число заразившихся COVID-19 в Бразилии достигло 25 тыс. 262 человек, 1 тыс. 532 скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.