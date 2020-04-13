Кудрин предрек трехкратный рост числа безработных в России

Из-за нынешнего кризиса число безработных в России может вырасти в три раза, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«По прогнозам в период этого кризиса в России с 2,5 до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года», – сказал он в интервью телеканалу РБК. По его мнению, затем произойдет перезапуск экономики с последующим ростом спроса и потребления, благодаря чему число безработных снова снизится, сообщают «Ведомости».

Падение ВВП из-за кризиса он оценил в 5%, но указал, что очень трудно давать строгие оценки, и по другим прогнозам ситуация может оказаться значительно лучше.

Он также предложил значительно увеличить в России на время кризиса МРОТ и пособие по безработице.

Ранее ВЭБ предсказал, что экономика России в апреле–июне 2020 года может упасть на 18%, реальные доходы россиян – на 17,5%. Также эксперты банка ожидают, что уровень безработицы вырастет с 4 до 7%, а пик безработицы придется на второй квартал, когда рост числа потерявших работу составит 10% от экономически активного населения.