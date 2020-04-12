ВЭБ предрек россиянам серьезное падение реальных доходов из-за коронавируса

Экономика России из-за ситуации с распространением коронавируса и проблем на рынке нефти в апреле–июне 2020 года может упасть на 18%, реальные доходы россиян – на 17,5%, однако после этого начнется постепенное восстановление показателей, следует из прогноза Института исследований ВЭБ.РФ.

Прогноз основан на сценарии «ценовой войны» на рынке нефти (подготовлен до многостороннего соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи), а также – в большей степени – на карантинных мерах из-за коронавируса, пишет РБК.

Ожидается, что по итогам 2020 года ВВП сократится на 3,8%, но в 2021 году экономику ждет быстрое восстановление и рост на 4–4,8%. Это оптимистичный сценарий с учетом реализации всего пакета антикризисных мер, что позволит малому бизнесу восстанавливать свою деятельность уже с середины года.

«Есть риск, что вместо V-образного может быть, как говорят экономисты, L-образное восстановление», – заметил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

ВЭБ указывает, что реальные располагаемые доходы россиян могут сократиться по итогам года на 6,5%. Это рекордное снижение с 2014 года. Уровень безработицы вырастет с 4 до 7%, а пик безработицы придется на второй квартал, когда рост числа потерявших работу россиян составит 10% от экономически активного населения.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в этом году динамика ВВП в России будет отрицательной.

Аналитики также спрогнозировали срок восстановления экономики России после «нефте-вирусного кризиса».