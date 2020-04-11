Онищенко объяснил введение пропускного режима в Москве

|
11 апреля, суббота | Последнее обновление — 10:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о плане правительства по поддержке экономики России
Разделы
Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой
Брюссель настраивает итальянцев против военных из России
Врачи просят помощи у россиян
«Проклятие клана Кеннеди» действует до сих пор
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку
Дмитрий Родионов, политолог
Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Коронавирус открыл элитам простые истины
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
Либералы хуже печенегов и половцев
Владимир Можегов, публицист
Что-то подсказывает мне, что после окончания этой истории с вирусом, либерализма в нашей могучей империи станет гораздо меньше, а вот консерватизма и человеческой солидарности, сплотившейся против не мнимой, а реальной опасности – гораздо больше. Подробности...
Обсуждение: 102 комментария
Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»
Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта МиллеПодробности...
Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так жеПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook