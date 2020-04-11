Онищенко объяснил введение пропускного режима в Москве

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил введение пропускного режима в Москве.

Онищенко заявил в беседе с «Парламентской газетой», что «надо работать на опережение, поэтому и принято такое решение».

Депутат отметил, что пропуск будут выдавать тем, кому это нужно в зависимости от рода деятельности. Например, «медикам, которые едут на работу и возвращаются с нее».

При этом министерства продолжают работу, хоть и не всем составом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о постепенном введении пропускного режима в городе. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении режима пропусков в регионе.

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