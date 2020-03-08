Стало известно содержание записки «ивановской невесты» Путину

Стало известно о содержании записки, которую «ивановская невеста» Юлия Шилова передала президенту Владимиру Путину.

Фото записки крупным планом показали 8 марта в эфире канала «Россия 1».

«Юлия, г. Иваново. Возьмите меня замуж! У меня в/о, мне 28 лет, без детей и материальных проблем», – говорится в записке.

Надпись была сделана на обороте фотографии Юлии. «Невеста» передала Путину две фотографии.

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин пообщался с жителями Иваново у входа в детскую поликлинику №6, горожане поприветствовали главу государства и поблагодарили за визит в город.

Одна из женщин в ходе встречи призналась президенту в любви, он поблагодарил ее, и спросил, как ее зовут. «А возьмите меня замуж!» – крикнула другая горожанка, это озадачило Путина.

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