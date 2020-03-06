Роскачество рассказало, как ухаживать за праздничными букетами

Соблюдение нескольких рекомендаций при выборе цветов и правильные условия хранения для разных сортов позволят дольше сохранить красивый букет, отметили в Роскачестве.

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение полураспустившимся цветам с бутонами, а оптимальный вариант – раскрытые вперемешку с бутонами. «Главное, чтобы у первых не было пыльцы на тычинках, а последние не были желтоватыми – такие уже не распустятся», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Бутон должен быть гладким, упругим, правильной формы, без посторонних пятен и полос. Цветок тюльпана не должен быть стянут резинкой, гербера – не должен быть закреплен у основания липкой лентой, а бутон розы у основания должен быть твердым. Если аккуратно отогнуть лепесток в сторону, – он должен сразу вернуться в исходное положение. Если слегка сжать бутон снизу, свежий цветок будет слегка поскрипывать.



Стебли свежих цветов должны быть упругими, мясистыми, без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями, а если держать цветок за кончик стебля, он не должен наклоняться.

«Еще один нюанс, который не относится к приметам свежести, но продлевает жизнь букета: чем прямее стебель, тем проще доступ влаги к бутонам», – указывают эксперты.



Роскачество предупреждает, что для цветов губительны перепады температур, поэтому, если они только что побывали на морозе, лучше дать им привыкнуть там, где прохладно – в подъезде или коридоре. Кончик стебля надо обрезать на 2-3 сантиметра под струей воды, удалить нижние листья, и сразу поставить букет в вазу.

Розы и лилии нужно ставить в прохладную воду, тюльпаны предпочитают холодную, даже со льдом, герберам нужна теплая вода. «А самые теплолюбивые – сирень и хризантемы. Их лучше ставить в горячую», – указывают эксперты.

В воду можно добавить специальный порошок для продления свежести; кроме того, для роз, тюльпанов, гвоздик, хризантем подойдут две ложки сахара, и для роз еще – растолченная таблетка аспирина. Спустя три дня операцию нужно повторить: промыть и подрезать стебли, сполоснуть вазу, обновить воду.