Грузия не позволила россиянам выехать из Армении через свою территорию

Грузия отказалась пропустить через свою территорию россиян, которые хотели покинуть Армению сухопутным маршрутом, сообщило посольство России в Ереване.

Посольство в сообщении в Facebook посоветовало россиянам «незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение».

В марте Грузия полностью закрыла границы для иностранцев. 21 марта был введен режим ЧС сроком на месяц.

Напомним, Армения ввела режим ЧС на фоне распространения коронавируса. Грузия закрыла границы с Арменией .

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