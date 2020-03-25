В среду синоптики пообещали москвичам теплую ясную погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в Москве будет 1 градус ниже ноля. К обеду воздух в столице прогреется до плюс 5 градусов. Вечером столбики термометров покажут 6 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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