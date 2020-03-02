Посетивший Италию депутат закрыл себя на карантин в Екатеринбурге

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, вернувшийся из Италии, где проводил отпуск, заявил, что до середины марта отказывается от посещения публичных мероприятий и встреч с коллегами, чтобы обезопасить окружающих от коронавируса, который мог привезти из Европы.

«Я отменяю все встречи, отказываюсь от посещения массовых мероприятий до 15 марта. Работаю дома. С руководством гордумы я это согласовал. И был поддержан, тем более, что сегодня именно дума и депутаты, а не администрация, более жестко ставят вопрос о профилактике, о мерах предосторожности», – передает URA.RU слова Киселева.

Депутат отметил, что анализы он пока не сдавал.

«Я не знаю, дадут сдать анализы или нет. <...> Решение принимает Роспотребнадзор», – пояснил он.

Напомним, в результате заражения коронавирусом в Италии погибли 34 человека, число заболевших достигло 1 тыс. 694 случаев.

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