Суды в России ограничат доступ посетителей на рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды ограничат рассмотрение уголовных дел и доступ посетителей из-за коронавируса, сообщили в Верховном суде России.

«В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции <...> президиум Верховного суда постановил приостановить личный прием граждан в судах, рассматривать только категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства», – заявили в Верховном суде, передает ТАСС.

Всем судам рекомендовано при наличии технической возможности проводить рассмотрение дел с использованием видеоконференции.

Ранее видеоконференцию для предотвращения распространения коронавируса использовали в переговорах президента Турции Тайипа Эрдогана с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Также о планах по использованию видеоконференции для переговоров G7 заявлял американский президент Дональд Трамп.