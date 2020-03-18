Россияне застряли на Филиппинах после отмены перелетов из-за коронавируса

Российские туристы не могут уехать с Филиппин после закрытия авиасообщения в связи с опасностью заражения коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь посольства России в республике Филиппины Наталья Линовицкая.

«На сегодняшний день около 320 россиян (которые не могут покинуть Филиппины). Ситуация усугубляется тем, что они находятся на разных островах. Нам удалось около 120 человек собрать на Боракае, вчера с мелких островов мы привезли катером около 100 человек в Себу, десятки человек еще остаются на других островах», – цитирует РИА «Новости» Линовицкую.

Она отметила, что посольский автобус пытается привезти туристов в столицу республики Манилу, чтобы организовать спецборт.

«Никакого содействия со стороны местных властей нет. Мы пытались проработать этот вопрос на самом высоком уровне, но никакого понимания не встретили. В стране царит неразбериха. Надежда только на российские власти», – добавила пресс-секретарь.

В свою очередь посол России на Филиппинах Игорь Ховаев заявил, что направил официальное обращение в правительство России с просьбой направить на Филиппины спецрейс.

«Прорабатывается маршрут для этого спецрейса, включая аэропорт города Себу и аэропорт города Калибо», – пояснил посол.

Тем временем Российский союз туриндустрии сообщил, что российские туристы не могут вернуться домой из стран Латинской Америки и Азии, передает ТАСС.

«Туроператоры продолжают сообщать о россиянах, которые не могут вернуться домой из стран, закрывших свои границы. Причем список направлений расширяется. Прибавились Аргентина, Перу, Филиппины, Индия, Азербайджан», – отмечается в сообщении.

В частности, Перу без предупреждений закрыла границы, поэтому несколько десятков организованных туристов не могут вернуться домой. Также несколько россиян не могут покинуть город Ушуайю в Аргентине.

Накануне в МИД заявили, что из-за коронавируса тысячи российских туристов не могут вернуться домой. После чего был создан штаб для помощи оставшимся за рубежом из-за коронавируса россиянам.

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