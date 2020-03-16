МИД: Тысячи туристов не могут вернуться в Россию из-за коронавируса

МИД России подтвердил информацию о том, что из-за коронавируса тысячи российских туристов не могут вернуться домой. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«В связи с предпринимаемыми зарубежными странами мерами по недопущению распространения коронавируса многие российские граждане по всему миру оказались в сложной ситуации: отменено авиасообщение, закрыты границы, введены чрезвычайные меры, ограничивающее передвижение», – передает ее слова «Подъем».

Она добавила, что российские дипломаты ведут работу по содействию россиянам.

«В каждом случае (а их тысячи) предпринимаются соответствующие меры: от составления вывозных списков (как в Узбекистане) до помощи в оформлении документов», – сказала она.

По словам Захаровой, во многом действия российских дипломатов ограничены предписанием местных властей.

«Но понимая чрезвычайные обстоятельства, в которых оказались соотечественники, посольства работают практически в круглосуточном режиме», – сказала она.

До этого о том, что не могут вернуться из Франции, Испании, Словакии, Перу, сообщали сами российские туристы. Причиной являлось ограничение транспортного сообщения, введенное странами.

Ранее Ростуризм предложил туроператорам дать возможность российским путешественникам изменять дату и место своей поездки в течение года в связи с распространением коронавируса.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что продажи туров за рубеж в России за последние дни упали на 60%.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что требование о самоизоляции на 14 дней для прибывающих из других стран в столицу России распространяется на тех, кто приезжает из США, Британии, ЕС, Украины, Белоруссии и всех государств Европы.

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