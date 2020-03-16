Путин обсудил с главой Эстонии ситуацию вокруг коронавируса

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Эстонии Керсти Кальюлайд. Разговор состоялся по инициативе эстонской стороны.

«Главы государств обменялись информацией о принимаемых в России и Эстонии мерах, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Обсуждены некоторые конкретные вопросы взаимодействия в этой связи», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Путин обсудил ситуацию вокруг коронавируса с президентом Финляндии.

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