Мадуро решил приехать в Москву на празднование 9 Мая

Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует приехать в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы, заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

«Да, президент России Владимир Путин направлял ему соответствующее приглашение. Николас Мадуро с благодарностью его принял, и венесуэльцы планируют такую поездку», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что руководителям стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, следовало бы приехать в Москву на 75-летие Победы.

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