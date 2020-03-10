Путин посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать на празднование 9 Мая

Руководителям стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, следовало бы приехать в Москву на 75-летие Победы, заявил президент Владимир Путин.

Отвечая в ходе интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» на вопрос, важен ли для него приезд всех зарубежных лидеров в Москву 9 мая, глава государства заявил: «Вообще не важно. Это наш праздник».

При этом Путин посоветовал приехать лидерам стран, которые составляли антигитлеровскую коалицию.

«Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно – к нам приехать», – отметил глава государства.

«Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет – это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой», – добавил Путин.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает прибыть в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

Ранее западные СМИ сообщали, что в руководстве Великобритании и США не знают, как реагировать на приглашение приехать в Россию на празднование 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны.

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