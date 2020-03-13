Журналисту НТВ запретили въезд на Украину

Сотрудники госпогранслужбы Украины запретили въезд в страну на три года российскому журналисту канала НТВ Алексею Петрушко за посещение Крыма, сообщает пресс-служба ведомства.

В пограничной службе сообщили «о запрете въезда на три года российскому журналисту», не уточнив при этом имя.

В качестве причины было названо «нарушение украинского законодательства, а именно – незаконное пересечение границы с Крымом».

Позже издание «Украинская правда» сообщило, что «речь идет о корреспонденте российского телеканала НТВ Алексее Петрушко».

В феврале на Украину не пустили главного редактора российского телеканала RTVI Алексея Пивоварова.

Напомним, на саммите в «нормандском формате» президент Украины Владимир Зеленский приглашал российских журналистов лично посетить Донбасс, однако уже в ближайшие дни в страну не пустили целый ряд представителей СМИ из России. Кремль призывал Киев изменить политику в отношении российских средств массовой информации.