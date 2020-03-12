В Ярославле вступились за Валентину Терешкову

Глава муниципалитета Ярославля Артур Ефремов заявил, что для него депутат Госдумы Валентина Терешкова является образцом деятельного политика, доказавшего любовь к Родине, и раскритиковал земляков за высказывания о ней.

«Особенно режет глаз высказывания ее земляков, знающих не по наслышке о ее работе и отношении к Малой Родине и служению людям. Для меня Валентина Терешкова – это образец, олицетворение деятельного политика, лоббировавшего для Ярославской области множество инфраструктурных изменений и делом доказавшая любовь к Родине в целом и Малой Родине – Ярославии», – передает слова Ефремова «Твит Регион».

Он отметил, что при ее содействии в Ярославле появился учебно-лабораторный комплекс у сельхозакадемии, речной вокзал, планетарий, преобразилась набережная Волги. В Мышкине при поддержке Валентины Владимировны построили два километра набережной, а в Борисоглебском районе – новый мост через реку.

«Она всегда активно поддерживала строительство спортивных объектов, например, ледового комплекса в Переславле или стадионов в Ростове, Угличе и Пречистом. Всего не перечесть! Отдельно хочу отметить ее принципиальную позицию по строительству ЦБК на Рыбинском водохранилище. Уверен, что вопрос строительства будет снят. При этом Валентина Терешкова не привыкла пустословить или кормить несбыточными обещаниями. Она выкладывается по полной и делает все, что в ее силах. Поэтому мнению нашей Чайки (позывной Терешковой на время полета в космос) я доверяю», – заключил политик.

Терешкова – уроженка Ярославской области.

Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.

Напомним, в среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. В том числе принята поправка Терешковой о снятии ограничений на участие в следующих президентских выборах.

Позже законопроект принял также Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты. Голосование по поправке возможно только после того, как Конституционный суд одобрит документ.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что возможность для действующего президента вновь участвовать в выборах, согласно поправке в Конституцию, не подразумевает пожизненного президентства.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправка Терешковой решит «проблему 2024 года».