Семья россиян погибла в ДТП в Гватемале

Семья из России с пятилетним ребенком погибла в результате столкновения автомобиля с грузовиком, сообщили СМИ.

Как передает местное издание Prensa Libre, лобовое столкновение автомобиля с грузовиком произошло на участке трассы рядом с населенным пунктом, известном как Серро Асуль в воскресенье.

«Речь идет о российской семье, члены которой были идентифицированы как Сергей Задорожный, Елена Чухломина и их пятилетний сын», – передает РИА «Новости» сообщение издания. Семья проживала в городе Эль-Эстор, Задорожный работал в горнодобывающем секторе.

Отмечается, что 41-летний водитель грузовика по окончании судебного разбирательства может быть привлечен к ответственности за непредумышленное убийство.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД