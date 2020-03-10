Умер актер сериала «Ликвидация»

Заслуженный артист России Владимир Михайловский скончался в возрасте 83 лет, сообщили в театре «Сатирикон».

«Умер Владимир Михайловский. Актер, долгие годы работавший в «Сатириконе», бывший партнер Аркадия Райкина, прекрасный, добрый, преданнейший театру человек, рождавший в каждом, кто его знал только нежные и глубоко сердечные чувства. Он был прелестный, мягкий, остроумный, весёлый, скромный, ласковый, смиренный работяга, без которых невозможен театр, опирающийся и живущий не только главными и заглавными артистами и руководителями, но и своими ежедневными добросовестными исполнителями и создателями, которые и есть суть и плоть театра и любого коллективного искусства. Слава им и память, и бесконечная благодарность наша...», – говорится в сообщении на сайте «Сатирикона».

Причина смерти артиста не называется.

Михайловский в разные годы играл в Ленинградском ТЮЗе, Ленинградском театре миниатюр, театрах «Сатирикон» и »Эрмитаж». Также известен по фильмам «Ликвидация» и «Исаев».