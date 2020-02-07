Швейцарская компания подала многомиллиардный иск к «Русскому стандарту»

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7 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 21:05  |  vz.ru
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Русофобия доводит Латвию до массовых увольнений

Латвийские порты страдают от недальновидности руководства страныФото: Александр Рюмин/ТАСС
Руководство Латвии бьет тревогу – местные порты стремительно теряют российские грузы, а это резко бьет и по железной дороге, и по экономике страны в целом. По большому счету винить в этом латвийские власти могут только себя – своими недружественными высказываниями в адрес России они сделали все, чтобы российские компании покидали страну. Подробности...
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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Зачем Россия и НАТО срочно пополняют оружейные арсеналы

Американские войска делают запасы на случай большой войныФото: REUTERS/Kacper Pempel
Для ведения войны куда важнее количество патронов, чем винтовок. Эту старую истину, видимо, вспомнило и руководство НАТО. По крайней мере, в альянсе официально объявлено о начале программы строительства новых крупных складов военной техники и иного военного имущества в Европе. Какое отношение эта новость имеет к противостоянию между Россией и Западом?  Подробности...
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Выборы в Тюрингии показали зарождение новой Германии

Томас Кеммерих (слева) пробыл премьер-министром Тюрингии меньше суток – потому что за него голосовал Бьёрн Хёкке (справа)Фото: Bodo Schackow/EPA/ТАСС
В Германии политическое землетрясение. «Позор для демократии», «кошмар», «нарушение табу» – каких только громких слов не произнесли за последние сутки немецкие политики, начиная с канцлера Меркель. «Фашизм не пройдет», кричит пресса. А всего-то в одной из немецких земель – Тюрингии – нового премьер-министра избрали с помощью голосов от «неправильной» для немецкой элиты партии. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Опомнитесь, русофобы!

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
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Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

Сергей Лукьяненко, писатель
Я просто хочу знать, что живу в великой стране. Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу! Подробности...
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Дело сестер Хачатурян еще долго будет нам аукаться

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Закон вошел в противоречие со справедливостью. Это не впервые, но на этот раз резонанс такой могучий, что игнорировать справедливость ради торжества буквы Закона оказывается слишком дорого. Подробности...
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              Швейцарская компания подала многомиллиардный иск к «Русскому стандарту»

              7 февраля 2020, 20:38

              Текст: Елизавета Булкина

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              В Арбитражный суд Москвы поступил иск швейцарской компании Pala Assets Holdings Ltd к двум структурам «Русского стандарта», основному владельцу этого холдинга Рустаму Тарико и всем членам совета директоров банка «Русский стандарт» на 3,7 млрд рублей, отмечается в картотеке арбитражных дел.

              Суть претензий компании из Швейцарии не уточняется. Ответчиками по иску выступают ООО «Русский стандарт-инвест», ЗАО «Компания «Русский стандарт», а также Рустам Тарико, Пикки Алессандро, Сергей Берестовой (в картотеке указан как Берестов), Сергей Икатов, Михаил Хмель, Ирина Александрова – все они входят в совет директоров банка «Русский стандарт», следует из данных картотеки.

              Третьими лицами выступают Russian Standard Ltd, банк «Русский стандарт» и держатель акций банка – лондонское подразделение Citibank.

              В «Русском стандарте» подтвердили получение иска. «Подтверждаем получение иска. Считаем, что иск является абсолютно надуманным и очередным медиаповодом. Уверены, что российский суд даст ему надлежащую оценку. Комментировать иск не будем ввиду его полной необоснованности», – сообщил представитель компании «Интерфаксу».

              Pala Assets – один из держателей дефолтных евробондов Russian Standard Limited (RSL). По бондам RSL в качестве обеспечения заложены 49% акций банка «Русский стандарт». Эти евробонды (объемом 545 млн долларов с погашением в 2022 году и ставкой купона 13% годовых) были выпущены в рамках реструктуризации субординированной задолженности банка.

              Осенью 2017 года RSL допустила дефолт при выплате полугодового купона по этим бондам. Представитель холдинга «Русский стандарт» отмечал, что компания вела переговоры с крупнейшими держателями этих ценных бумаг.

              Отмечается, что претензии Pala Assets связаны с тем, что на эту конкретную сумму снизилась стоимость заложенных акций банка, что принесло фонду убытки.

              Управляющий партнер А1 (представляет интересы держателей бондов) Андрей Елинсон рассказал «Ведомостям», что кредиторы требуют «взыскания убытков пропорционально уменьшенной стоимости заложенных акций».

              Он отметил, что держатели бондов Russian Standard рассматривают все возможные варианты возврата инвестиций, одним из таких сценариев является обращение взыскания на залог.

              По данным издания, Pala Assets, намерены взыскать 3,7 млрд рублей солидарно со всех ответчиков, так как , так как они причинили ущерб совместно.

              Pala Assets – швейцарская инвестиционная компания, специализируется на облигациях развивающихся рынков.

              Ранее банк «Восточный», мажоритарным акционером которого является «Финвижн» Артема Аветисяна, подал иск о взыскании более 8,8 млрд рублей с подконтрольной инвестфонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера фонда Майкла Калви.


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