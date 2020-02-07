Патрушев ответил на угрозы США в адрес России за поддержку Мадуро

Секретарь СБ России Николай Патрушев заявил, что угрозы Вашингтона в адрес Москвы и Каракаса призваны поддержать антиправительственные силы в Венесуэле.

«Упомянутые вами заявления американской стороны – не что иное как попытка подбодрить антиправительственные силы на фоне низкого рейтинга их лидера и укрепления позиций легитимных властей», – заявил Патрушев, передает РИА «Новости».

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что в России «скоро узнают», что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не остается безнаказанной.

Ранее в администрации США предупредили о возможности введения санкций против Роснефти из-за продолжения сотрудничества с властями Венесуэлы. В ноябре прошлого года американские СМИ сообщали о «тайных поставках» нефти из Венесуэлы.