Сборная России по хоккею всухую разгромлена финнами

Хоккеисты сборной России уступили в первом туре шведского этапа Евротура команде Финляндии со счетом 0:3.

Вынесенная игра этапа прошла в Хельсинки. Все три шайбы были заброшены в первом периоде – счет открыт Тему Пулккинен на 1-й минуте, затем преимущество финнов упрочили Юлиус Няттинен (6 минута) и Юлиус Юнттила (7 минута), передает РИА «Новости».

Следующий матч сборная России проведет 8 февраля против шведов, игра состоится в Стокгольме.