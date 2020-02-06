Московского следователя задержали по обвинению в крупной взятке

В Москве задержали следователя по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу, его обвиняют в получении взятки в 4,3 млн рублей, сообщили в столичном ГСУ СК.

«По данным следствия, 4 февраля следователь получил от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, взятку в размере 4,3 млн рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за непривлечение к уголовной ответственности его родственника по иным эпизодам преступной деятельности в рамках уголовного дела, находящегося в производстве должностного лица», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Фигуранта задержали в рамках взаимодействия московских ГСУ СК и УФСБ.

Отмечается, что в отношении руководства следственного управления по Северо-Восточному административному округу «будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного характера».

В феврале бывшего главу Ленинградского следственного отдела Северо-Западного следственного управления на транспорте СК приговорили к 10 годам за получение взяток.