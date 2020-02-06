Нефть подорожала на ожиданиях решения ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут более чем на 2% в ожидании окончательного решения ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи нефти.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,04% – до 56,4 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 2,56%, составив 52,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы продолжают следить за заседанием технического комитета ОПЕК+, который решил внепланово продолжить свое заседание в четверг. Инвесторы с надеждой ждут решения ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи с целью стабилизировать цены на сырье из-за вспышки коронавируса, оказавшей сильное влияние на спрос.