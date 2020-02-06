Китай решил в два раза снизить пошлины на ряд импортируемых из США товаров

Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР принял решение с 14 февраля снизить в два раза пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму 75 млрд долларов, сообщили в ведомстве.

«В целях содействия здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений между Китаем и США, Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР принял решение скорректировать меры по взиманию таможенных пошлин на некоторые импортируемые из США товары на общую сумму 75 млрд долларов. С 14 февраля 2020 года с 13.01 по местному времени (08.01 мск) товары, облагаемые с 1 сентября 2019 года пошлиной в размере 10%, будут облагаться пошлиной 5%. Товары, на которые 1 сентября прошлого года была введена пошлина 5%, будут облагаться по ставке 2,5%», – приводит текст заявления комитета ТАСС.

В заявлении указано, что «Китай надеется, что обе стороны смогут соблюдать свои обязательства в рамках достигнутого соглашения, укреплять доверие рынка, содействовать развитию двусторонних торгово-экономических отношений и содействовать росту мировой экономики», передает РИА «Новости».

Напомним, подписание первой части торговой сделки США и Китаем состоялось в Вашингтоне 15 января. Документ был подписан американским президентом Дональдом Трампом, от Китая соглашение подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях сделки с США для Китая.

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