Избивший ребенка отчим попросил прощения на коленях

Мурат Шхануков, избивавший своего маленького пасынка и заставлявший его приседать, попросил прощения, стоя на коленях перед отделением полиции, куда его доставили накануне.

«Простите, пожалуйста. Я свою ошибку признаю. Я очень виновен, мне нет прощения. Но я каюсь за свои деяния. Прости меня, малыш», – сказал мужчина в сюжете, опубликованном телеканалом «НТВ».

Шхануков утверждает, что он впервые поднял руку на ребенка. По данным телеканала, супруга Мурата решила с ним развестись.

СМИ сообщает, что мужчине предъявили обвинение по статье «Истязание несовершеннолетнего», суд решит вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, Сети появилось видео, на котором мужчина избивает ребенка, запись сделала тетя мальчика. Сообщалось, что отчим пришел в ярость от того, что ребенок «начал баловаться». Чтобы наказать мальчика, он заставил его приседать и начал бить его по лицу. После произошедшего в отношении мужчины было заведено уголовное дело.

Жена Мурата Шханукова заявила, что раньше не замечала агрессивного поведения мужа.