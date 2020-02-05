Министр образования Украины пожаловалась на учебник истории с Киану Ривзом

Министр образования Украины Анна Новосад раскритиковала издателей учебника по всемирной истории, которые напечатали в книге фотоколлаж исторической фотографии с актером Киану Ривзом.

«Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии – это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстке учебников», – написала Новосад в Facebook.

Министр подчеркнула, что еще не видела на Украине ни одного учебника «без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов».

По ее словам, решить эту проблему пытался не один министр, однако издатели продолжают делать ошибки в учебниках.

«Сейчас учителя уже сами заказывают учебники, формат экспертизы меняли непомерное количество раз. Глобальную коррупцию преодолели – качество не появилось», – отметила министр.

Ранее авторы этого учебника пояснили, что поместили голливудского актера Киану Ривза на знаменитое фото 1932 года «Обед на небоскребе», чтобы привлечь внимание школьников.

аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A — тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020

Напомним, актер «затесался» среди строителей Рокфеллеровского центра. Изображение Ривза взято из фотографии, ставшей мемом в Сети – на ней актер в одиночестве сидит на лавочке в парке.

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