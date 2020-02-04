Путин призвал распространять в России лучшие практики цифровизации вузов

Лучшие практики цифровизации услуг для студентов в высших учебных заведениях следует распространять по всей России, заявил президент Владимир Путин в беседе с представителями общественности в Череповце.

Один из участников общения рассказал о цифровизации сервисов для студентов НИТУ «МИСиС». По его словам, было создано единое окно, объединяющее более 20 онлайн-ресурсов, через которые учащиеся могут заказать необходимые справки и выписки, получить консультации, передает ТАСС.

Путин отметил, что позитивно относится к идее масштабирования этого опыта на другие вузы. «Думаю, что обязательно все положительные практики нужно распространять на всю страну», – сказал президент.

Он добавил, что система единого окна зарекомендовала себя во многих сферах, и пример МИСиС это подтверждает. Путин также отметил, что в профильном нацпроекте предусмотрено развитие подобных сервисов. «Обязательно посмотрим и учтем ваш опыт конкретный», – заключил глава государства.

Также Путин посетил местный химико-технологический колледж. Главе государства рассказали об учениках и преподавательском составе колледжа, а также о реализуемой в учебном заведении образовательной программе «Школа – колледж – университет», передает РИА «Новости».

В сопровождении вице-премьера Татьяны Голиковой, помощника президента Андрея Фурсенко, руководства ПАО «ФосАгро» и ПАО «Северсталь» президент осмотрел электромонтажную мастерскую, лабораторию процессов и аппаратов, технологии отрасли. Он коротко пообщался с учениками и сфотографировался с ними. Затем президенту показали лабораторию электрических машин, а также сварочную мастерскую.

Во время осмотра колледжа Путин рассказал директору учебного заведения Елене Быковой о том, что его поездка в Череповец проходит в рамках подготовки заседания Госсовета по образованию и науке. Кроме того, Путин ознакомился с презентацией программы подготовки профессиональных кадров для экономики и социальной сферы на примере взаимодействия Череповецкого государственного университета с ПАО «Северсталь».

Череповецкий химико-технологический колледж образован в 1979 году. Обучение в колледже ведется по специальностям «Химическая технология неорганических веществ», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Монтаж и техническая эксплуатация технологического оборудования», «Парикмахерское искусство», а также по профессиям: «Машинист локомотива», «Сварщик», «Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ». Количество учащихся – 736 человек.

С 2013 года в колледже реализуют комплексную программу развития непрерывного опережающего профессионального образования совместно с компанией «ФосАгро». Образовательное учреждение выступает профориентационной площадкой для школьников Вологодской области, проводит межрегиональные научно-практические конференции по естественно-научным дисциплинам для учащихся 8-11 классов школ области и других регионов.