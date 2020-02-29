Пострадавший раскрыл детали трагедии на дне рождения блогерши

Пострадавший на вечеринке в банном комплексе, где праздновала день рождения блогерша Екатерина Диденко, раскрыл подробности инцидента.

«Все случилось неожиданно, муж Диденко сказал, что сейчас будет перфоманс. Пошел к машине и принес этот самый лед. Как он думает, жена Екатерина не знала о сюрпризе», – сказал собеседник РЕН-ТВ.

Напомним, на празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте. Третьим погибшим стал Валентин Диденко, муж блогерши.

Сама Диденко после инцидента записала видео для соцсетей, на котором подтвердила гибель трех человек и попросила посоветовать профессионального психолога. Также было опубликовано видео подготовки эксперимента с сухим льдом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что к трагедии на дне рождения Диденко привели законы физики.