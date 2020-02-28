Шнуров ответил на вызов Милонова на дуэль

Музыкант Сергей Шнуров ответил депутату Госдумы Виталию Милонову на предложение сразиться в дуэли нормандскими мечами. По словам Шнурова, они из разных сословий и не смогут участвовать в дуэли.

«Милонов, в отличие от меня, себя мыслит дворянином, наверное. А я человек из народа. Поэтому мы из разных сословий. А разные сословия, как вы знаете, по дуэльному кодексу, не могут принимать участия в дуэли. Поэтому не сойдемся мы в дуэли», – цитирует РИА «Новости» Шнурова.

Ранее адвокат Шнурова Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с жалобой о несоблюдении этических норм со стороны Милонова.

В качестве примера он привел ряд публикаций в СМИ, где Милонов называет творчество «Ленинграда» «вредительским» и «ядом в городском колодце», а лидера группы Шнурова – «бесовским запевалой», бескультурным человеком и алкоголиком. В ответ Милонов назвал «бесовским заговором» обращение адвоката.

Шнуров в пятницу пришел на заседание Общественного совета при комитете Госдумы по культуре, где заявил, что прекратил концертную деятельность не навсегда.

«Искусство от меня никуда не денется. Я как что-то придумывал, что-то сочинял, так и буду сочинять. Концертную деятельность я прекратил на время, но это не значит, что навсегда», – заявил он.

По его словам, политическая деятельность в финансовом плане приносит ему «сплошные убытки». Кроме того, он добавил, что «яркие краски» в политическую деятельность вносить может не только он.

«Людей, которые действительно знают Россию, действительно ездили по стране, действительно встречались с людьми – их не так много. Все в основном в политике виртуальные», – считает музыкант.

По словам Шнурова, политика для него – это некий альтруистический шаг, где он сможет «не только взять, а дать что-то обществу».

«Как критиковал, если я вижу какую-то несправедливость, не нужно бояться этого большого слова, то я по-прежнему буду критиковать. Мне очень многое не нравится в нашем обществе, мне очень многое не нравится в нашей политике. Я пошел туда, поверьте мне, не из-за хорошей жизни и уж точно не ради успеха», – отметил Шнуров.

Музыкант добавил, что пошел в политику, потому что «переосмыслил себя в жизни».

«Политикой, насколько я понимаю, я занимаюсь уже давно. Просто никогда не заявлял открыто. А сейчас решил, что пора быть честным по отношению к себе и по отношению к тому делу, которым я занимаюсь. Мои песни – это же абсолютно социальные такие высказывания. И они поднимали проблемы в основном, а не говорили о том, как прекрасна жизнь», – добавил Шнуров.

Ранее Сергей Шнуров, который является членом Общественного совета при комитете Госдумы по культуре, вступил в Партию роста и не исключил возможности участия в выборах в Госдуму в 2021 году.