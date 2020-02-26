Детская больница в Москве решила купить иконостас за 1 млн рублей

Научно-практический центр (НПЦ) специализированной медицинской помощи детям им. Войно-Ясенецкого в Москве решил купить иконостас за 1 млн рублей. Его планируется поставить в больничном храме Живоначальной Троицы на первом этаже центра.

Аукцион объявлен 25 февраля, подать заявку на участие в аукционе можно до 4 марта, 6 марта состоится аукцион. Начальная цена контракта 996 тыс. рублей. Иконостас собираются оплатить не из бюджетных денег, а за счет предпринимательской и другой деятельности, сообщает телеканал «360».

Ширина иконостаса – 5,17 метра, высота – 2,63 метра. Поставить иконостас в храм должны в течение 120 дней с момента заключения контракта.

Руководитель НПЦ – нейрохирург Андрей Притыко, который в том числе окончил духовную академию. Больница под патронажем РПЦ.