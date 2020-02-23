Губернатор Антальи анонсировал введение расчетов в рублях

Россия и Турция прорабатывают возможность расчета в рублях для российских туристов на турецких курортах, сообщил губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу во время проходящей в столице региона велогонки «Тур Антальи».

«Сейчас идет процесс согласования порядка расчетов соответствующими ведомствами, но уже есть некоторые договоренности по этому поводу, это точно. Это, конечно, очень поможет развитию туризма. Мы будем только рады, если наши гости российские смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России, однако нет пока какого-то окончательного решения по этому вопросу, но есть разработки», – передает ТАСС слова Каралоглу.

Он добавил также, что число посещающих турецкую Анталью российских туристов в 2020 году превысит 6 млн человек.

«Анталья является самым популярным туристическим районом Турции. Больше всего туристов приезжает, конечно, из России. В 2019 году 5 млн 585 тысяч русских провели отдых в Анталье. Пока не совсем ясно, сколько русских может приехать в 2020 году, но, по нашим предположениям, по сравнению с прошлым годом ожидается рост на 15%», – сообщил губернатор.

Сейчас в Анталье живет около 16 тысяч россиян, у них есть свои союзы, культурные центры.

«Они очень серьезно подходят к культурному вопросу. А мы в свою очередь оказываем им поддержку», – отметил Каралоглу.

«В Анталье проводится много мероприятий. Они связаны с искусством, спортом. В последнее время увеличилось количество мероприятий, которые проводятся исключительно для россиян и в некоторых случаях самими россиянами при нашей поддержке», – сказал губернатор.

«Мы предлагаем россиянам тоже приехать и устроить российский фестиваль в Турции. В прошлом году приезжали российские компании, то есть такой вопрос обсуждался уже, мы ждем, готовы помочь в любой организации фестиваля. Как мы проводим «Фестиваль Турции», так пусть и Россия проведет свой, мы будем очень рады этому мероприятию, всеми возможными ресурсами готовы поддержать такое мероприятие у нас в Анталье», – сказал он.

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