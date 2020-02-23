Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 700 шайб в НХЛ, став восьмым игроком лиги, которому удалось добиться такого результата.

Наибольшее число шайб за свою карьеру в НХЛ забросил Уэйн Гретцки – 894. Также рубеж в 700 шайб преодолели Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708). Из них только чех Ягр является хоккеистом не из Северной Америки.

Гретцки забросил 700-ю шайбу в 29 лет, Овечкин – в 34 года, он стал вторым самым молодым игроком, который показал данный результат, передает РИА «Новости».

По мнению Гретцки, у Овечкина «есть отличный шанс превзойти» результат в 894 шайбы. Для этого россиянину нужно «быть здоровым и играть в хорошей команде», передает ТАСС.

В 2020 году шайба Овечкина, заброшенная в матче с «Финиксом» в 2006 году, была признана лучшей в истории НХЛ по версии телеканала ESPN.

В начале февраля Овечкин был признан лучшим снайпером НХЛ в сезоне.