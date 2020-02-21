В Ленобласти 95-летний ветеран женился на 77-летней возлюбленной

В городе Волхов Ленинградской области 95-летний жених заключил брак со своей 77-летней возлюбленной, сообщил глава администрации Волховского муниципального района Алексей Брицун.

По его словам, новобрачные познакомились в местном Совете ветеранов.

«Он был ее подопечным, нуждающимся в стряпухе, а теперь стал ее мужем. Потому что забота друг о друге, уважение переросли в любовь. А любви, как вы знаете, друзья, все возрасты покорны», – написал Брицун в Instagram.

Капитолина Тарасовна объяснила свое желание официально зарегистрировать отношения тем, что больше не хочет ходить в качестве любовницы.

Для своего бракосочетания пара выбрала красивую дату 20.02.2020. Они стали самыми пожилыми женихом и невестой среди семи пар, заключивших брак в этот день.