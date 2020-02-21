Финны восхитились российским «поездом, поедающим снег»

Железнодорожный состав по расчистке путей от снега, прибывший из России, произвел фурор в Финляндии, где почти 6 тыс. километров железнодорожных дорог зимой обычно расчищают тракторами и экскаваторами.

Как рассказал РИА «Новости» представитель Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин, оборудование от Российских железных дорог будет испытываться в течение февраля.

«Поезд по борьбе со снегом прибыл на испытания. Цель эксперимента – определить, можно ли использовать данное оборудование для улучшения технического обслуживания железных дорог в Финляндии», – сообщил он, уточнив, что испытания проходят на севере страны, где выпало максимальное количество снега для этого сезона.

Российскую железнодорожную снегоуборочную машину СМ-7 финны прозвали «поездом, поедающим снег, которому нет аналога». Сравнив ее с другими снегоуборщиками железных дорог в мире, в Финляндии заключили, что более экологичного и эффективного способа для уборки снега с железной дороги на планете пока нет, пишет издание Ilta Sanomat.

Нуммелин добавил, что в ходе испытаний особое внимание планируется уделить безопасности и пригодности данного оборудования для финской железнодорожной сети. Финляндия допускает приобретение данного вида техники, если опыт будет удачным, уточнил он.

Ранее журналистка из Финляндии рассказала о поездке в плацкарте РЖД.