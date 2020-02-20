Песков рассказал о проработке саммита России, Турции и Ирана по САР

Проработка встречи президентов России, Турции и Ирана по Сирии ведется, однако дата пока не согласована, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «с иранской стороной были переговоры на этот счет, ведется проработка этого саммита», передает РИА «Новости».

По его словам, «в данном случае есть согласие российской стороны на определенные даты», однако «предстоит согласовать три графика глав государств», и «пока это согласование не завершилось».

Также не появилось конкретики по возможной встрече президента России Владимира Путина с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

Ранее сообщалось, что Россия, Иран и Турция приступили к переговорам о дате саммита по Сирии.

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