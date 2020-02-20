В Красноярске водитель сбил берущего у него интервью журналиста

В Красноярске водитель на Mercedes сбил журналиста канала «Россия» в тот момент, когда корреспондент попытался взять у него интервью, сообщает краевое ГСУ СК.

«По предварительным данным, житель Красноярска на автомобиле марки «Мерседес», находясь в районе улицы Чернышевского, 75а, при попытке взять у него интервью совершил наезд на журналиста. Пострадавший с серьезными травмами доставлен в больницу», – сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел 20 февраля.

По данному факту начата доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник ТАСС в правоохранительных структурах региона сообщил, что в наезде на журналиста подозревают Алексея Талюка, который, по данным из открытых источников, был помощником экс-депутата Законодательного собрания края Анатолия Быкова.

В феврале СМИ сообщили, что актер театра «Лицедеи» Виктор Соловьев за рулем автомобиля BMW сбил мужчину в Санкт-Петербурге.