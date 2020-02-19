Эксперт оценил требование Греции к Британии вернуть шедевры Парфенона

«У Греции нет никаких юридических оснований требовать возвращения мрамора Элгина», – сказал газете ВЗГЛЯД искусствовед Алексей Лебедев. Так он прокомментировал требование Греции к Лондону вернуть скульптуры Парфенона в связи с выходом Британии из ЕС.

«Это очень давняя история, она относится к началу 19 века. Шедевры Парфенона были вывезены лордом Элгином в соответствии с законодательством той эпохи. В то время это была не Греция, а Османская империя. Нарушения закона не было, поэтому с юридической точки зрения эта проблема неразрешима, только с этической», – сказал доктор искусствоведения, бывший замдиректора Института культурного природного наследия Алексей Лебедев.

Эксперт пояснил, что речь может идти о доброй воле со стороны Великобритании. «Этот процесс тянется давно, но не понимаю, почему выход Великобритании из ЕС должен повлиять на наличие или отсутствие у нее доброй воли по этому вопросу. В британском обществе раздаются какие-то голоса о том, что это нехорошо, некрасиво, и надо вернуть мрамор Парфенона. Но таких голосов меньшинство, поэтому я не думаю, что позиция Великобритании по этому вопросу может кардинально измениться», – констатировал искусствовед.

Лебедев также напомнил, что никаких международных соглашений по поводу возврата перемещенных ценностей нет. «В таких случаях действует внутреннее законодательство европейских стран. Больше всего таких ситуаций связано со Второй мировой войной. Возврат культурных ценностей происходит неукоснительно в том случае, когда перемещение произведений искусства было связано с преступлениями нацизма. История с лордом Элгином к этому не имеет отношения», – подчеркнул эксперт.

Искусствовед также рассказал, что обычно подобные требования возникают со стороны бывших колониальных стран Африки и Азии. Они объясняют свои претензии к государствам-захватчикам тем, что те, воспользовавшись своей силой, вывезли культурное наследие за пределы покоренной страны. При этом шансов вернуть объекты культуры у них практически нет.

Ранее правительство входящей в Евросоюз Греции заявило, что выход Великобритании из ЕС даст возможность вернуть в страну мрамор Элгина – скульптуры, вывезенные из Парфенона в XIX веке, сообщила британская The Times. Новая версия мандата на переговоры между ЕС и Великобританией включает в себя обоюдное условие рассматривать «случаи, связанные с возвратом или компенсацией незаконно изъятых культурных объектов в страны их происхождения».

Шедевры Парфенона вывез в начале 19 века в Великобританию лорд Элгин. Мраморы Парфенона составляют ядро коллекции Британского музея, который согласен одолжить их Греции на время при условии, что Афины признают шедевры собственностью лондонского музея. На это Греция отвечает категорическим отказом.

Напомним, в 2009 году министр культуры Греции Антонис Самарас предложил Британскому музею вернуть на родину скульптуры и фриз Парфенона.