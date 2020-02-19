Эксперт оценил требование Греции к Британии вернуть шедевры Парфенона

Взгляд
20 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 21:51  |  vz.ru
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Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
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Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

Глеб Простаков, журналист
Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
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      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

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              Эксперт оценил требование Греции к Британии вернуть шедевры Парфенона

                 19 февраля 2020, 13:50
              Фото: David Cliff/Global Look Press
              Текст: Наталья Макарова

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              «У Греции нет никаких юридических оснований требовать возвращения мрамора Элгина», – сказал газете ВЗГЛЯД искусствовед Алексей Лебедев. Так он прокомментировал требование Греции к Лондону вернуть скульптуры Парфенона в связи с выходом Британии из ЕС.

              «Это очень давняя история, она относится к началу 19 века. Шедевры Парфенона были вывезены лордом Элгином в соответствии с законодательством той эпохи. В то время это была не Греция, а Османская империя. Нарушения закона не было, поэтому с юридической точки зрения эта проблема неразрешима, только с этической», – сказал доктор искусствоведения, бывший замдиректора Института культурного природного наследия Алексей Лебедев.

              Эксперт пояснил, что речь может идти о доброй воле со стороны Великобритании. «Этот процесс тянется давно, но не понимаю, почему выход Великобритании из ЕС должен повлиять на наличие или отсутствие у нее доброй воли по этому вопросу. В британском обществе раздаются какие-то голоса о том, что это нехорошо, некрасиво, и надо вернуть мрамор Парфенона. Но таких голосов меньшинство, поэтому я не думаю, что позиция Великобритании по этому вопросу может кардинально измениться», – констатировал искусствовед.

              Лебедев также напомнил, что никаких международных соглашений по поводу возврата перемещенных ценностей нет. «В таких случаях действует внутреннее законодательство европейских стран. Больше всего таких ситуаций связано со Второй мировой войной. Возврат культурных ценностей происходит неукоснительно в том случае, когда перемещение произведений искусства было связано с преступлениями нацизма. История с лордом Элгином к этому не имеет отношения», – подчеркнул эксперт.

              Искусствовед также рассказал, что обычно подобные требования возникают со стороны бывших колониальных стран Африки и Азии. Они объясняют свои претензии к государствам-захватчикам тем, что те, воспользовавшись своей силой, вывезли культурное наследие за пределы покоренной страны. При этом шансов вернуть объекты культуры у них практически нет.

              Ранее правительство входящей в Евросоюз Греции заявило, что выход Великобритании из ЕС даст возможность вернуть в страну мрамор Элгина – скульптуры, вывезенные из Парфенона в XIX веке, сообщила британская The Times. Новая версия мандата на переговоры между ЕС и Великобританией включает в себя обоюдное условие рассматривать «случаи, связанные с возвратом или компенсацией незаконно изъятых культурных объектов в страны их происхождения».

              Шедевры Парфенона вывез в начале 19 века в Великобританию лорд Элгин. Мраморы Парфенона составляют ядро коллекции Британского музея, который согласен одолжить их Греции на время при условии, что Афины признают шедевры собственностью лондонского музея. На это Греция отвечает категорическим отказом.

              Напомним, в 2009 году министр культуры Греции Антонис Самарас предложил Британскому музею вернуть на родину скульптуры и фриз Парфенона.


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