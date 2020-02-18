В новых санкциях против России увидели опасность для американцев

Если США введут новые санкции против России, эти меры окажут негативное воздействие на американский бизнес, пострадают порядка 3 тыс. компаний и сотни проектов по всему миру, пишет обозреватель The Hill.

Издание напоминает, что в декабре 2019 года из Сената США вышел законопроект с новыми санкциями против российского энергетического сектора, передает RT.

«Американские санкции как средство давления явно не достигают намеченных целей. До этого времени поведение России на Украине не изменилось. Как сказал один наблюдатель, санкции были предназначены для Москвы, но ударили по Хьюстону», – отмечает автор статьи.

Он добавил, что новые меры только усугубят ситуацию.

Так, пишет автор статьи, в соответствии с ограничительными мерами, американцы должны выйти из любых проектов в энергетике, даже если у российской компании там миноритарная доля. В статье указывается, что таких проектов около 150 в 50 странах мира. В них задействованы тысячи людей, эти компании играют важную роль на глобальном рынке углеводородов, и любые перебои приведут к эффекту домино, считают эксперты. Последствия распространятся до десятков тысяч представителей малого и среднего бизнеса, отмечает автор статьи, полагая, что российские компании смогут выталкивать из проектов американцев, просто покупая миноритарные пакеты акций.

Также американским компаниям запрещается связываться с транзакциями, касающимися суверенного долга России. Положение это должно навредить российской экономике, но в реальности просто лишит американские компании преимуществ перед зарубежными коллегами, так как около 3 тыс. компаний из США участвуют в совместных предприятиях с участниками из России. Всем им придется выйти из предприятий либо свернуть деятельность.

При этом нынешние санкции, пишет издание, не изменили поведения России во внешней политике, только лишь повлияв на укрепление сотрудничества с Китаем.

Ранее в феврале немецкая газета Die Welt писала, что Россия воспользовалась санкционной политикой Соединенных Штатов, увеличив экспорт сырой нефти, в том числе в США.