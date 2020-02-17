Премьера Украины обвинили в дезинформации Зеленского

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в попытке ввести в заблуждение президента Украины Владимира Зеленского и украинцев своими заявлениями о снижении тарифов на отопление.

По словам политика, Гончарук заявлял в конце января на совещании у Зеленского о снижении тарифов на услуги теплоснабжения, сообщается на сайте политсилы.

«Однако уже середина февраля, а обещанного снижения тарифов как не было, так и нет», – заявил Медведчук.

Ссылаясь на госстат Украины, Медведчук отметил, что за декабрь 2019 года тарифы на отопление действительно были снижены, но всего на 2,3%, а не на обещанные Гончаруком 5-35%. Одновременно с тем в январе тарифы значительно выросли.

«Президент [Зеленский] в очередной раз пребывает в уверенности, что тарифы на услуги ЖКХ снижены чуть ли не на треть, а на самом деле они растут» – отметил политик.

Ранее советник Зеленского матом отреагировал на рост цен на газ на Украине.

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