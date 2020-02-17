У ТЦ в Харькове обнаружили бомбу

Полиция Харькова обнаружила самодельное взрывное устройство около торгового центра, сообщили в пресс-службе областного управления нацполиции Украины.

«Самодельное взрывное устройство было обнаружено в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова», – сказали в полиции, передает РИА «Новости».

Сообщение о бомбе поступило в полицию в ночь на понедельник, после чего на место прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. Взрывное устройство было обезврежено.

В ведомстве уточнили, что уже заведено дело по статье «террористический акт», ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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