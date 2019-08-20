На Украине предотвратили теракт накануне Дня независимости

В Сумской области сотрудники службы безопасности Украины задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей по случаю Дня флага, сообщила пресс-служба СБУ.

«Сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина, входящего в радикальную молодежную группировку, который вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей», – говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Правоохранители считают, что он вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей на мероприятиях, посвященных Дню флага Украины, и на концерте «Квартал-фест».

По месту жительства подозреваемого найдена осколочная граната, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Напомним, ранее на Украине заявили, что вместо военного парада в День независимости в Киеве состоится «шествие достоинства» с участием президента.

Напомним, в августе 2018 года на Украине предсказали «землетрясение в Кремле» от парада в Киеве.