ФСБ показала допрос капитана задержанного украинского судна

ФСБ России опубликовала видеозапись допроса капитана украинского судна, задержанного в Азовском море за браконьерство.

Украинское судно было задержано российскими пограничниками в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова в субботу. Капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться. На допросе он признал факт незаконной ловли рыбы, уточнив, что претензий к работе пограничников у него нет.

Позже стало известно, что прокуратура на Украине открыла уголовное дело по факту задержания российскими пограничниками украинских браконьеров.