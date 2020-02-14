Онищенко призвал не пугать людей коронавирусом

Число заболевших коронавирусом не достигнет 60-80% мирового населения, как об этом написал ряд СМИ, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, призвав «не пугать людей».

«Не заболеют. Может, через 100 лет и заболеют. Почему через 100 лет? Потому что этот тип коронавируса был нейтрален человеку. Сейчас он прорвал межвидовой барьер, стали и люди болеть этим. Конечно же, теперь он стал нашим не противником, но во всяком случае, задираться с нами... Могу поклясться, не знаю, в чернильницу руку опустить, не будет 2/3 заболевших планеты. Хватит людей пугать», – передает РИА «Новости» слова Онищенко.

Он также призвал журналистов не нагнетать ситуацию с коронавирусом, и назвал подобные публикации «попытками информационной террористической атаки». По его мнению, следует информировать людей о мерах предосторожности, а не раскручивать какие-либо отдельные «жареные» случаи.

Он также призвал не бояться посылок из Китая, если в них не будет «змеи или летучей мыши».

«Нужно или не нужно получать посылки из Китая? Можно получать, если вам оттуда не присылают змею, которую вы на завтрак себе заказали, или летучую мышь», – сказал Онищенко.

Ранее в пятницу директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд сообщил, что новый коронавирус не исчезнет после зимы или нового года, а закрепится в качестве сезонного заболевания.

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