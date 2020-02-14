Коронавирусу предрекли судьбу сезонного заболевания

Новый коронавирус не исчезнет после зимы или Нового года, а закрепится в качестве сезонного заболевания, считает директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд.

«Я думаю, что этот вирус, возможно, останется с нами и после зимы, и после Нового года. Я думаю, что в конце концов вирус закрепится и будет передаваться от одной группы людей к другой. И можно начинать думать о нем, как о сезонном гриппе, с той лишь разницей, что мы не понимаем этот вирус», – сказал Редфилд в эфире телеканала CNN. Его слова приводит ИноТВ.

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По мнению директора американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, вспышка коронавируса «абсолютно точно не контролируется».

«Потребуется от одного года до двух лет, чтобы изучить проблему и подготовить системы здравоохранения: они должны быть достаточно гибкими, чтобы справиться с потенциальной, второй по значимости, причиной респираторных заболеваний», – добавил специалист.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тысячи, из них 1380 человек скончались, 6723 излечились и выписаны из больниц.

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