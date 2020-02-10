Число зараженных коронавирусом иностранцев в Китае увеличилось до 27

Число иностранцев, заразившихся новой коронавирусной пневмонией в Китае, увеличилось до 27, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Двое иностранцев при этом погибли, а трое выздоровели, передает ТАСС.

На прошлой неделе китайский МИД сообщал о 19 инфицированных.

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Ранее СМИ сообщили, что к апрелю китайские специалисты намерены завершить испытание на животных вакцины против коронавируса.

Напомним, в понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения страны сообщил, что на материковой части Китая жертвами новой коронавирусной пневмонии (NCP) стали 908 человек, 40 тыс. 171 заражены. При этом состояние 6,4 тыс. человек оценивается как тяжелое.

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