Иран начал испытания собственной вакцины от коронавируса

Иран начинает испытания вакцины от коронавируса собственной разработки на людях, сообщило агентство Fars со ссылкой на представителя Организации по контролю за продовольствием и лекарствами Исламской Республики Киянуша Джаханпура.

«Испытания на людях вакцины от коронавируса отечественной разработки начались. Она будет опробована на добровольцах в течение месяца», – заявил Джаханпур, передает ТАСС.

По его словам, вакцину в два приема введут добровольцам в возрасте от 18 до 50 лет с отрицательными результатами анализов на коронавирус. «После инъекций у них проверят уровни антител и иммунитета», – сказал Джаханпур.

На прошлой неделе министр здравоохранения Ирана Саид Намаки выразил надежду, что отечественная вакцина от коронавируса будет готова к производству в промышленных масштабах к весне будущего года.

Агентство ИРНА сообщает, что еще три вакцины от коронавируса иранской разработки должны к концу января 2021 года быть допущены к испытаниям на людях. «Три иранские вакцины, разработанные нашими исследователями, должны быть допущены к испытаниям на людях к концу января будущего года», – заявил представитель управления развития биотехнологий при вице-президенте Ирана по делам науки и технологий Мостафа Ганеи.